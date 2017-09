Tribüne in Amiens teilweise eingestürzt! Stadion-Unglück in der Ligue 1

Weil ein Sicherheitsgeländer nach einem Torjubel zusammenbrach, stürzten Zuschauer von der Tribüne. TV-Bildern zufolge fielen diverse Gästefans unkontrolliert etwa zwei Meter in die Tiefe. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden 18 Personen verletzt. Drei Anhänger sind nach Angaben von beIN Sports "ernsthaft verletzt". Ob sie in Lebensgefahr schweben, ist nicht bekannt. Die verletzten Gästefans aus Lille mussten anschließend auf Tragen aus dem Stade de la Licorne in Amiens gebracht werden.

Unglück passierte beim Torjubel

Nach einer Viertelstunde ging das Gästeteam aus Lille durch ein Tor von Fode Ballo in Führung, kurz danach passierte das Unglück. "Offizielle und Rettungskräfte evakuieren Verwundete. Weitere Informationen in Kürze", twitterte Amiens.

Das ist das Stade de la Licorne

Das Stade de la Licorne (deutsch: Einhorn-Stadion) wurde am 24. Juli 1999 eröffnet und ist seitdem die Heimstätte des Amiens SC, der in der vergangenen Saison in die Ligue 1 aufstieg. Es hat eine Kapazität von 12 097 Plätzen und beherbergte von 2014 bis 2015 auch den RC Lens, als die Arena in Lens umgebaut wurde. Amiens liegt im Département Somme in der Region Hauts-de-France im Norden Frankreichs.