BVB, Barcelona und Co.: Neue Trikots 2019/2020 geleakt – So farbenfroh wird die neue Saison

Die Saison 2019/2020 wird farbenfroh! Nachdem bereits die angeblich neuen Trikots von Borussia Dortmund geleakt wurden, hat die Website Footy Headlines jetzt noch mehr vermutlich neue Designs der internationalen Spitzenklubs veröffentlicht. Auffällig sind dabei vor allem die vielen, für viele Vereine teils neuen Farben, die von den Designern aufgegriffen wurden. Manche Klubs könnten bei ihren neuen Trikots 2019/2020 sogar gänzlich auf ihre Vereinsfarben verzichten! So wird das Ausweichtrikot der als „Blues“ bekannten Spieler des FC Chelsea laut der Leaks ohne die Farbe Blau auskommen. Wie die restlichen Trikots und Designs der Klubs aussehen sollen, seht ihr in der Galerie!

Zum Durchklicken: Geleakt! Das sollen die neuen Trikots von BVB, Barça und Co. sein!

FC Chelsea, Borussia Dortmund & Co. - Das sind die neuen Trikots für die Saison 2019/20. ©

Footy Headlines machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen damit, die Trikots von europäischen Topklubs und Nationalmannschaften deutlich früher zu veröffentlichen, als es die Vereine eigentlich vorgesehen hatten. So leakte die englischsprachige Seite unter anderem in der vergangenen Saison auch das aktuelle Bayern-Trikot und das der deutschen Nationalmannschaft vorzeitig.