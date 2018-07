Real, Barcelona und Co.: Die neuen Trikots der internationalen Top-Klubs

AS Monaco © AS Monaco

AS Rom © AS Rom

In welchen Trikots kämpfen die internationalen Topstars in der Saison 2018/19 um die großen Titel? Der SPORTBUZZER zeigt die Heimtrikots der Top-Teams aus England, Spanien, Italien und Frankreich! © imago/Getty/Montage

Besonders die Trikots vom SSC Neapel und Lazio Rom dürften bei den Fans des Vereins für Aufregung sorgen. Sie kommen in aufregenden neuen Mustern daher. Während Lazio in einem Design spielt, das schon in vorherigen Spielzeiten Verwendung fand, spielen die Neapolitaner und auch Paris Saint-Germain in völlig neu gestalteten Shirts.