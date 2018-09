Trinwillershagen ist zu Gast beim Spitzenreiter

Trinwillershagen/Ribnitz-Damgarten/Barth. Spitzenspiel in der Fußball-Landesklasse (Staffel I): Wenn der SV Rot-Weiß Trinwillershagen am Sonntag (14 Uhr) bei der SG Empor Richtenberg zu Gast ist, treffen zwei der insgesamt noch drei ungeschlagenen Mannschaften (außerdem FC Insel Usedom) der Liga aufeinander. Die Richtenberger sind nach vier Spieltagen sogar noch ohne Punktverlust und führen die Tabelle an.