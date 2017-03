Tristesse nach vierter Rückrunden-Niederlage: RB Leipzig sucht Form

Bremen. Auf der Suche nach der verlorenen Stärke wachsen bei RB Leipzig die Verlustängste. Nach der vierten Rückrunden-Niederlage mit dem 0:3 bei Werder Bremen muss der in der Hinserie so überzeugende Aufsteiger immer mehr um die schon greifbar gewähnte Champions-League-Teilnahme bangen. «Wir müssen das intensivst hinterfragen. Aufpassen, dass wir das Ding nicht noch verbocken. Wir stehen da mit 0:3, ein Punkt aus drei Spielen ist kacke», sagte RB-Angreifer Marcel Sabitzer. Schon jetzt haben die Sachsen doppelt so viele Spiele verloren wie in der gesamten Hinrunde.