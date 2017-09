Trotz anhaltender Knie-Beschwerden: Schwegler beißt sich durch

Horst Heldt: "So ein Spiel geht immer hin und her. In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Wir haben es da dann zwei-, dreimal schlecht gemacht. Wir hatten das Glück, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Und dann ist es momentan so, dass wir wenige Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Nach der Führung hatten wir noch eine gute Möglichkeit von Harnik. Dann wäre das Ding entschieden gewesen. Aber das wäre sicher nicht gerecht gewesen." © dpa/Guido Kirchner