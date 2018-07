Benjamin Pavard gegen Sime Vrsaljko: Wenn man Pavard nicht aus der Bundesliga kennen würden, wäre er für mich die Entdeckung des Turniers. Er bringt alles mit, was es braucht. In Stuttgart können sie mittlerweile jeden Preis aufrufen – wenn er am Ende 60 Millionen Euro bringt, haben die auch nicht das Gefühl, dass der liebe Gott sie beschissen hat. Der Mut von Deschamps, den Innenverteidiger auf rechts zu stellen, hat sich ausgezahlt. Vrsaljko ist dort zwar Spezialist, in der Ausrichtung aber eher konservativ, bringt viel Erfahrung mit - Punkt für Frankreich, 2:0. © imago/Contrast/Getty