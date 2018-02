Trotz Feuerwerk und kranker Führungsetage: RB Leipzig verschafft sich Respekt in Europa

Kicker (Deutschland): Leipzig kam im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstagabend beim SSC Neapel zu einem 3:1-Sieg und stieß damit die Tür zum Achtelfinale ganz weit auf. Das Rückspiel findet in einer Woche in Leipzig statt. Mit Rückkehrer Sabitzer starteten die Sachsen in ihr allererstes Europa-League-Spiel. Von der berühmt-berüchtigten Kulisse im San Paolo war allerdings nur wenig zu spüren, nur spärlich war das weite Rund besetzt. Und auch der heimische SSC kam nicht wie gewohnt auf Touren. Was allerdings auch an den Sachsen lag, die eine prima erste Hälfte zeigten und sogar in Führung hätten gehen können. © Screenshot Kicker