Trotz Mega-Nachspielzeit: Schalke 04 schlägt Hoffenheim mit 2:1

Der FC Schalke 04 hat seine Mini-Krise überwunden und lässt sich im Kampf um die Europapokal-Plätze nicht abschütteln. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Königsblauen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0) und hielten Anschluss an die Champions-League-Ränge. Thilo Kehrer (11. Minute) und Breel Embolo (28.) sorgten vor 60 741 Zuschauern in der Veltins-Arena für den verdienten Erfolg. Andrej Kramaric (78.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die insgesamt enttäuschenden und seit sieben Auswärtsspielen sieglosen Kraichgauer.