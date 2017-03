Trotz technischer Probleme: RB Leipzig gegen FC Bayern ist ausverkauft

Dieser Ansturm war zu erwarten. RB Leipzig könnte für das Spiel gegen den FC Bayern München am 13. Mai die Red Bull Arena gleich mehrfach füllen. Am Mittwoch begann die zweite Vorverkaufsphase. Bereits aus den Vorjahren im RB-Kartensystem registrierte Fans und Dauerkartenbesitzer durften seit 10 Uhr Tickets für das Spitzenspiel kaufen. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Mitglieder der offiziellen Fanclubs einen Zugriff.