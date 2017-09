Trotz Tor beim Länderspiel: Erneut Hassgesänge gegen Timo Werner

Einige unverbesserliche Mitgereiste stimmten abermals die altbekannten "Timo Werner ist ein H*rensohn"-Gesänge an, die den 21-Jährigen bereits seit Monaten verfolgen. Den Song hatte Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold zuletzt wieder populär gemacht - eigentlich, um Werner zu unterstützen. Doch das ging nach hinten los, der Song ist inzwischen ein Dauergast in allen Stadien, in denen Werner spielt. Leider.