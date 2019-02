Unerwarteter Energieschub rettet Recken den Sieg in Minden

Kastening netzte schon wieder von der Linie ein. Diesmal zum 25:23, knapp neun Minuten vor Schluss. Das Momentum dieses heißen Derbys in Ostwestfalen kippte erneut. Diesmal zugunsten der Recken – und zum Schrecken von Rambo. Der junge Vincent Büchner tütete mit dem Fernwurf ins leere Minden-Tor zum 31:28 kurz darauf den Sieg ein. Am Ende hieß es 32:29.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind

Beim Warmwerfen bekam Urban Lesjak auch noch aus dem Nichts einen Ball an den Kopf. Der Torwart war kurz benommen, schüttelte sich. Aber es war ohnehin geplant, dass Kollege Martin Ziemer anfangen sollte. Im Abwehrzentrum bekam Joshua Thiele viel Spielzeit, um die Kreisläufer Evgeni Pevnov und Ilija Brozovic für die entscheidende Phase zu entlasten. Im Rückraum agierten die Recken meist mit Fabian Böhm und den zwei Linkshändern Kai Häfner und Nejc Cehte. Eine Notlösung, die aber zunächst gut funktionierte.

Spielmacher Morten Olsen hatte sich am Morgen mit Magen-Darm-Infekt abgemeldet. Da auch Pavel Atman noch nicht soweit ist, standen die Recken ohne Mittelmann da. Atman trainiert zwar schon mit dem Team, ein Einsatz ist aber wohl erst gegen Flensburg in zwei Wochen realistisch. Außer dem Duo fehlten auch die Langzeitverletzten Mait Patrail (Kreuzbandriss) und Lars Lehnhoff (Patellarsehnenprobleme).

Die Recken jubelten in ihren himmelblauen Europapokaltrikots, die ihnen in 2019 bisher nur Niederlagen bescherten. Sie mussten sie notgedrungen überstreifen, weil die angestammte grün-weiße Spielkleidung sich zu sehr mit den grünen Trikots der Mindener gebissen hätte. Dass Hannover überhaupt solange gut mithalten konnte, war schon verwunderlich. Alle Vorzeichen hatten gegen die Recken gesprochen.

Recken und Minden nahmen sich nichts

In der Tabelle punktgleich, waren beide Teams auch im Spiel auf einem Niveau. Die Recken führten mit 5:3 (8.), Minden antwortete mit einem 3:0-Lauf. Danach konnte sich kein Team absetzen. Die Recken führten meist mit einem Tor, Minden glich stets aus. Nur das 14:13 durch den jungen Linksaußen Vincent Büchner konnten sie nicht mehr beantworten – der Pausenpfiff hinderte den Gastgeber daran.

Weil Hannover Durchgang zwei beginnen durfte, ergab sich die Chance, auf zwei Tore davonziehen. Böhm beendete den langen Angriff mit einem spontanen Schlagwurf aus der Hüfte zum 15:13. Der angeschlagene Timo Kastening (die Woche Tage erkältet) erhöhte per Siebenmeter auf 16:13. Das erste Mal gestaltete sich so etwas wie ein Vorsprung, der den Gegner ins Grübeln bringen könnte. Weit gefehlt. Minden beantwortet das 15:19 durch Cehte einfach mit einem 5:0-Lauf zum 20:19. Den Recken drohte in der Kampa-Halle plötzlich die Luft auszugehen. Doch mit einem unerwarteten Energieschub retteten sie sich zum Sieg.

Jetzt kurz durchschnaufen – und Kräfte tanken für Sonntag (13 Uhr). Dann geht’s in der Swiss-Life-Hall im wesentlich wichtigeren EHF-Cup-Spiel gegen Tatabanya weiter.