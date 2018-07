Trotz WM-Frust: Brych wird DFB-Schiedsrichter des Jahres

Felix Brych darf sich nach einer aus seiner Sicht verkorksten WM über eine besondere Auszeichnung freuen: Der FIFA-Schiedsrichter aus München wird nach Angaben der Bild am Freitag zum "Schiedsrichter des Jahres " des DFB ernannt. Der 42-Jährige erhält die Auszeichnung parallel zum Weltschiedsrichter des Jahres, der er seit Dezember 2017 ebenfalls ist.

Die Auszeichnung soll Brych am Freitag in Grassau am Chiemsee entgegennehmen. Dort bereiten sich die deutschen Schiedsrichter aktuell auf die Bundesliga-Saison vor. Brych erhielt nach der WM Sonderurlaub, unterbricht diesen aber zur Entgegennahme der Auszeichnung. Brych durfte bei der WM nur das Gruppenspiel zwischen Serbien und der Schweiz pfeifen, wurde anschließend nach nur einem Einsatz nach Hause geschickt - ein Affront.