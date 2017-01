Trotz zwei Ausfällen: Siegt sich Hannover 96 heute an die Spitze?

Es könnte der perfekte Start in die Rückrunde werden. Ein Sieg heute (Montag, 20.15 Uhr) gegen Kaiserslautern – und 96 wäre Tabellenführer. „Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen“, sagt allerdings Daniel Stendel. „Das wollten wir vor Weihnachten auch.“ Mit einem Sieg im letzten Heimspiel gegen Sandhausen hätte 96 das Fest an der Spitze gefeiert, es wurde nur ein 0:0.

Stendel spekuliert nicht über mögliche Tabellenplätze, das hat er aus dem Blabla-Handbuch für Trainer. Die immer wieder ungern gehörte Aussage: Wir schauen auf uns, alles andere ergibt sich. So will der 96-Trainer dann auch „erfolgreich in die Rückrunde starten, alles andere ist Beiwerk“.