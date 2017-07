Trotz Zwei-Tore-Führung: Dynamo verliert Generalprobe

Anzeige

Dresden. Geplagt von anhaltendem Verletzungspech hat Dynamo Dresden die Generalprobe vor dem Zweitligastart am 30. Juli verloren. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus vor 10 035 Zuschauern im DDV-Stadion dem Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 3:4 (2:4). Neuhaus musste dabei nicht nur auf die schon seit Tagen angeschlagenen Leistungsträger Marco Hartmann, Aias Aosman, Niklas Hauptmann, Florian Ballas und Rico Benatelli verzichten, sondern kurzfristig auch auf Marc Wachs und Sören Gonther. Wachs hatte am Freitag im Training einen Schlag auf die Wade bekommen, Gonther stand auf dem Spielberichtsbogen bereits in der Startelf, musste dann aber wegen muskulärer Probleme passen.

Für Gonther rückte Noah Awassi in die Innenverteidigung, obwohl er noch kein Zweitligaspiel bestritten hat. Für Ballas kickte Jannik Müller neben ihm, während Manuel Konrad Hartmann auf der Sechs ersetzte. Im Dreier-Mittelfeld spielten vor ihm Sascha Horvath und Andreas Lambertz, der von Hartmann die Kapitänsbinde übernahm. Vorn durfte Pascal Testroet wieder spielen, nachdem er beim Test gegen Unterhaching (3:2) wegen umstrittener Äußerungen in der Presse nicht berücksichtigt worden war.

Die ohne die Ex-Dynamos Maximilian Arnold (Urlaub) und Marvin Stefaniak (Entzündung am Fuß) angetretenen Wolfsburger boten eine starke erste Elf auf und hatten auch gleich Chancen durch den wendigen Mittelfeldmann Riechedly Bazoer und den kantigen Innenverteidiger Jay Brooks, doch Marvin Schwäbe im Dresdner Tor war auf dem Posten (3., 6.). Sein Gegenüber Koen Casteels, der nach dem Abgang von Diego Benaglio die neue Nummer eins bei den „Wölfen“ ist, wurde hingegen in der 10. Minute nach einem Eckball von Niklas Kreuzer eiskalt erwischt, denn Konrad donnerte den Ball per Direktabnahme ins lange Eck. Ein Traumtor für den Ex-Frankfurter. Dynamo setzte nun mutig nach, presste hoch und schoss überraschend schnell das 2:0: Lambertz spielte Philip Heise links außen an, der flankte auf Testroet, der am zweiten Pfosten nur den Fuß hinhalten musste (18.). Besser hätte es für die Dresdner nicht losgehen können.

Doch die Ernüchterung folgte rasch: Kaylen Hinds traf schon eine Minute später freistehend zum Anschluss, Nationalspieler Mario Gomez köpfte in der 27. Minute das 2:2. Dynamo ließ sich nun in die eigene Hälfte drücken, konnte die technisch und athletisch starken Gäste nicht mehr energisch genug stören. Die Folge: Jakub Blazczykowski (28.) und Yunus Malli (32.) drehten das Spiel binnen weniger Minuten komplett. Von Dynamo kam lange Zeit nichts mehr, erst kurz vor der Pause schoss Testroet mal wieder aufs Tor des VfL, wurde aber geblockt. Neuhaus war vom Spielverlauf nicht gerade angetan: „Wir hatten uns schon ein bisschen mehr erwartet – nicht vom Ergebnis her, das spielt eine untergeordnete Rolle, aber von der Art und Weise her. Wolfsburg hat viel Ballbesitz gehabt. Wir konnten unser Spiel nicht durchsetzen. Wir waren nicht sicher genug.“ Der verletzte Benatelli (Beckenprellung) ärgerte sich draußen: „Die Tore sind zu einfach gefallen.“

In der zweiten Halbzeit konnte Dynamo zwar weitere Gegentreffer verhindern und durch einen schönen Freistoß von Heise (81.) auch noch auf 3:4 verkürzen, „trotzdem sind wir nicht zufrieden“, gestand Neuhaus. Dass Testroet mit einem schönen Fallrückzieher (gehalten vom eingewechselten Max Grün/82.) noch die Möglichkeit zum 4:4 hatte, konnte die Laune des Trainers nicht wirklich bessern, denn der Westfale registrierte bis zum Abpfiff der anfangs verregneten Partie auch noch einige gute Chancen der Niedersachsen. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte der SGD-Trainer mit nachdenklicher Miene. Wie viele von den verletzten Spielern bis zum Saisonstart gegen den MSV Duisburg fit werden, mochte er nicht abschätzen.

VfL-Trainer Andries Jonker gestand den geschlagenen Dresdnern nach dem Abpfiff einen guten Start zu: „Sie haben es uns am Anfang schwer gemacht, aber nach dem 2:0 haben wir schnell das 2:1-Anschlusstor gemacht und dann gezeigt, dass wir fußballerisch doch mehr drauf haben. Wir haben den Ball laufen lassen, dann hat Dresden eigentlich keine Chancen mehr gehabt.“ Ihm habe aber gefallen, dass Dynamo versucht habe, Fußball zu spielen und die Bälle auch unter Druck nicht rauszuschlagen. Die größere Qualität der Wolfsburger Einzelspieler habe sich aber durchgesetzt. Dass keine weiteren Tore für die VfL-Kicker mehr gefallen waren, machte der Niederländer u.a. daran fest, dass er in der zweiten Halbzeit komplett durchgewechselt hatte.

Stefaniak, der wie Arnold nur als Zuschauer im Stadion war, hätte auch gern ein paar Minuten mitgespielt, doch „mir ist es lieber, zu den Punktspielen fit zu sein“. Er fand es komisch, mit einer anderen Mannschaft im DDV-Stadion zu Besuch zu sein: „Sonst habe ich hier mit den Jungs jeden Tag Spaß gemacht, jetzt ist man Gegner.“ Die Fans hätten ihn aber freundlich empfangen und wie früher nach Fotos gefragt. Seine Ex-Kollegen hätten anfangs guten Angriffsfußball geboten, hoch gepresst, „danach war es andersherum – da haben wir hoch gepresst und unsere Chancen genutzt“, erklärte der verletzte Mittelfeldspieler. Dynamo: Schwäbe – Kreuzer (66. F. Müller), J. Müller, Awassi, Heise – Horvath (60. Röser), Konrad, Lambertz (60. Löwe) – Möschl, Testroet, Berko (84. Hilßner)

