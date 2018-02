Trump- und Kim-Double stehlen bei Olympia-Eröffnung den Athleten die Show

Endlich geht es los! Im eigens dafür gebauten Olympiastadion in Pyeongchang werden gerade die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea eröffnet. Und normalerweise sollten bei der großen Eröffnung die Sportler im Stadion im Mittelpunkt des Interesses stehen. Doch das war in Pyeongchang zumindest zeitweise etwas anders.