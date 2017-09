Tschauner bei Hannover 96 angeschlagen - feiert Esser in Freiburg sein Debüt?

96-Torwart Philipp Tschauner könnte beim Auswärtsspiel am Mittwoch in Freiburg (20.30 Uhr) fehlen. Dem Kapitän der Roten plagen Oberschenkelprobleme, die er sich beim 2:0-Erfolg über den Hamburger SV zugezogen hat. Am Montag absolvierte der Torwart nur ein Lauftraining. Der 31-Jährige kassierte in den 14 Pflichtspielen unter 96-Trainer André Breitenreiter lediglich sechs Gegentore und spielte zehnmal zu Null.

Für Tschauner könnte Neuzugang Michael Esser sein Debüt bei Hannover 96 feiern. Der Torwart kam im Sommer für 2,5 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98, verlor allerdings das interne Duell um die Nummer Eins gegen Tschauner. Bekommt "Bruno", wie er genannt wird, nun im Breisgau seine erste Chance? Am Dienstag wird höchstwahrscheinlich feststehen, wer das 96-Tor hüten wird.