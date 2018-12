Spionage-Wirbel bei TSG Hoffenheim: Werder-Drohne beim Abschlusstraining?

Alarm bei der TSG 1899 Hoffenheim! Beim Abschlusstraining vor dem Verfolgerduell gegen Werder Bremen am Mittwoch (20.30/SPORTBUZZER-Ticker) sichteten Spieler und Trainer Julian Nagelsmann gegen 16.30 Uhr plötzlich eine Drohne über den Trainingsplatz in Zuzenhausen im Kraichgau. Nach Klubangaben gehörte diese nicht der TSG, der Flug war auch nicht autorisiert worden. Spionage vor dem Bundesliga-Duell in Bremen? Offenbar ja!