Bundesliga im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Bayern

Nach nur vier Wochen Winterpause startet der Titelkampf in der Bundesliga gleich mit einem reizvollen Fernduell. Der FC Bayern will am Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei 1899 Hoffenheim vorlegen und damit den Druck auf Tabellenführer Borussia Dortmund erhöhen. "Wir haben sechs Punkte Rückstand, und die wollen und müssen wir aufholen", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. "Das Spiel gegen Hoffenheim ist sehr, sehr wichtig, wir freuen uns drauf."

Alle sprechen über die angepeilte Aufholjagd des FC Bayern, der möglichst schnell Boden auf Dortmund gut machen will. Kovac' Hochrechnung: Der BVB patzt einmal, dazu gibt es einen Heimsieg am 6. April im Topduell gegen den Rivalen aus Dortmund. "Die zweite Saisonhälfte ist dazu da, um zu korrigieren", sagte Kovac. Hoffenheim will sich in der zweiten Saisonhälfte an die Spitzengruppe "ranschnuppern".