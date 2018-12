TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Mark Uth, Breel Embolo und Cedric Teuchert: Die Liste der Ausfälle in der Offensive von Schalke 04 wird vor dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim immer länger. "Wir dürfen nicht jammern. Da muss der Trainer sich was einfallen lassen", sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel.

Nach dem Champions-League-Aus sei der Fokus zwar voll auf den kommenden Gegner gerichtet, sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann. Aus seiner anhaltenden Enttäuschung über das 2:3 am Dienstagabend und den frühzeitigen Abschied aus der Königsklasse in seiner letzten Saison als TSG-Trainer machte der zukünftige Chefcoach von RB Leipzig aber gar kein Geheimnis.

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Wie sehe ich das Spiel TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD und beginnt um 17.30 Uhr, im Anschluss an die Nachmittagsspiele. Reporter in Sinsheim ist Wolff Fuss.