Bundesliga im Liveticker: TSG Hoffenheim erwartet Mainz 05

Für die TSG 1899 Hoffenheim und den FSV Mainz 05 ist am 23. Dezember noch keine Zeit für weihnachtliche Besinnlichkeit. Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres will das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag (18.00 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) einen erfolgreichen Schlusspunkt nach einer kräftezehrenden Hinrunde mit Dreifachbelastung setzen. Die TSG ist seit neun Bundesliga-Spielen unbesiegt, wartet aber gleichzeitig seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg.