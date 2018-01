TSV 1860 München gegen die BSG Chemie Leipzig – Spenden gehen in die Flutlichtanlagen der Teams

Der Anteil von 1860 München wird ebenfalls in die Beleuchtung investiert, eingeplant ist das Geld für Wartungsarbeiten an den Flutlichtern der Trainingsplätze. Des Weiteren soll ein weiterer Spendenanteil an die Kindertafel München gehen.

München. Sachsen gegen Oberbayern, das traditionsreiche Duell am Samstag ist zu Ende. Die Münchner Löwen gewinnen mit 1:0 gegen die Leipziger . Doch es ging nicht um das Ergebnis, sondern um die Einnahmen des Benefizspiels. Diese werden nach dem Freundschaftsspiel geteilt und gehen auf Seiten der Chemie Leipzig in die Erneuerung der Flutlichtanlage im Alfred-Kunze-Sportpark. Dabei konnten die Leipziger Fans, die extra mit einem Sonderzug nach München ins Grünwalder Stadion gereist sind, ihr Team unterstützen und gleichzeitig spenden.

In der fünften Minute fiel schon das erste Tor – allerdings nicht für die BSG. 1:0 für die Löwen. Doch der ohrenbetäubenden Stimmung machte das nichts aus. Vor allem die Leipziger waren gut drauf und zeigten der Mannschaft und den Gästefans, was es bedeutet zur BSG Chemie zu gehören. Und am Ende waren Spiel und Ergebnis nicht mehr wichtig – auf den Rängen mit den rund 5450 Zuschauern feierten die Fans. Wie hoch die Einnahmen sind, ist noch nicht bekannt. Das Rückspiel soll im Sommer in Leipzig ausgetragen werden.