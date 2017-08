Vor 600 Zuschauern: Burgdorfer Allstars besiegen Schalker Promi-Team (mit vielen Fotos)

Es war zwar nur die Traditionsmannschaft von S04, die sich vor 600 Zuschauern im Burgdorfer Stadion präsentierte, aber einstige Fußballgrößen wie Volker Abramczik, Martin Max und Jiri Nemec, der in Königsblau 1997 den letzten deutschen UEFA-Cup-Gewinn feiern konnte, zeigten, dass sie nichts von ihrem Können am runden Leder verlernt haben. "Egal, wo wir hinkommen, es macht immer noch großen Spaß, Fußball zu spielen. Heute sind wir aber auf einen ganz starken Gegner getroffen", sagte Martin Max, der 2002 Torschützenkönig in der Bundesliga wurde.

Viele Fans des FC Schalke 04 schauen sich das Spiel in Burgdorf an.

Viele Fans des FC Schalke 04 schauen sich das Spiel in Burgdorf an. © Thomas Bork

Ein Weltmeister allerdings konnte nur von außen Regie führen: Olaf Thon. "Ich dachte, ich würde nicht rechtzeitig zum Spiel kommen können, und habe in der Eile meine Sporttasche vergessen", verriet der Teamcoach am Mikrophon des HitRadio Antenne-Moderators Oliver Seidler. Aber auch ohne den einstigen Schalke- und Bayern-Star imponierten die S04-Oldies. Allen voran Oliver Caillas, der per Elfmeter nach Foul von Andre Weiß das 1:0 (12.) und nach dem Ausgleich von Matthias Strauß (23.) auch per Freistoß zum 2:1 (27.) traf. Jan Kinkeldey gelang für die TSV-Allstars nach 50 Minuten per Schuss aus der Drehung das 2:2.

Weil aber eine Siegestrophäe noch wartete, musste ein Elfmeterschießen her: Da waren die drei Burgdorfer Frank Lorenz, Oliver Mura und Wrensch zielsicherer als die berühmten Ex-Profis, mit denen anschließend auf der Stadionterrasse bei Speisen und Getränken gemeinsam gefeiert wurde.