Recken-Meinung: Der Anfang ist gemacht, der Recken-Zug rollt wieder

Können die Recken auch Abstiegskampf? Diese Frage stellt sich nicht und wird sich in dieser Saison nicht mehr stellen. Nach sieben Niederlagen am Stück hat sich die TSV Hannover-Burgdorf am Donnerstag stark genug zurück gemeldet, um einen mittelmäßigen Kontrahenten wie den TVB Stuttgart zu dominieren. In dieser Fassung kann der Mannschaft von Trainer Carlos Ortega nicht viel passieren. Abstieg ist kein Thema in Hannover.

Ohne Linksaußen und mit nach wie vor ausgedünntem Rückraum hatte Hannover von Beginn an Zugriff. Die WM-Pause hatte den Recken wohl gut getan. Und Weltmeister Morten Olsen war ebenso wenig Müdigkeit anzumerken wie den Deutschen Kai Häfner und Fabian Böhm. Im Gegenteil, beide waren griffig und übernahmen Verantwortung.