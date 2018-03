TSV Hannover-Burgdorf: Alle Infos, alle Fakten zum Final Four im DHB-Pokal

Am Dienstagabend zog die TSV Hannover-Burgdorf erstmals in ihrer Geschichte ins Final Four des DHB-Pokals ein. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Viererturnier, das am 5. und 6. Mai in der Barclaycard-Arena ausgetragen wird.