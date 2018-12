Es wäre so wichtig: Gibt Torge Johannsen bei den Löwen sein Saisondebüt für die "Recken"?

„Wir werden uns auf keinen Fall hängen lassen, auch wenn wir mit einem arg dezimierten Kader auflaufen müssen“, verspricht Carlos Ortega. Der Trainer der TSV Hannover-Burgdorf musste in dieser Woche diverse Hiobsbotschaften verkraften: Morten Olsen hat seit Wochenbeginn eine Bronchitis, Fabian Böhm verletzte sich bei einem Länderspiel am Mittwoch. Böhm habe eine Einblutung in der Wade, die genaue Diagnose kann erst nach deren Rückgang ge­stellt werden, hieß es seitens des Vereins.

17-jähriger Martin Hanne rückt auf

So fehlt Ortega beim Auswärtsspiel am Sonnabend bei Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen (20.30 Uhr) fast der komplette mittlere und linke Rückraum. Selbst der Einsatz von Hannes Feise aus dem Erweiterungskader ist fraglich, der 22-Jährige leidet an einem Hexenschuss. So wurde der 17-jährige Martin Hanne aus der A-Junioren-Mannschaft der TSV nominiert.