TSV Hannover-Burgdorf bezwingt VfL Gummersbach - doch verliert Ilija Brozovic früh

Die TSV Hannover-Burgdorf konnte ihr Spiel um den dritten Platz beim Harting Cup in Minden für sich entscheiden. Gegen den VfL Gummersbach setzte sich das Team von Coach Carlos Ortega mit 31:25 (16:13) durch. Ärgerlich für die Recken: Ilija Brozovic musste schon früh in der Partie vom Feld. Der Kroate knickte um, konnte in der Folge den Fuß nicht mehr komplett belasten. Ortega muss nun genauere Untersuchungen abwarten, ob und wie lange Brozovic ausfällt.