TSV Hannover-Burgdorf: Das ist der neue Recken-Neuzugang Christian Ugalde

Die neue Heimat zeigte sich von ihrer Schokoladenseite – es war heiter, trocken und frühsommerlich warm. „Gutes Wetter“, sagt Cristian Ugalde, bevor er gemeinsam mit Markus Ernst, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Recken, vor dem Hauptbahnhof in den offenen Doppeldeckerbus einsteigt. Der 30-jährige Spanier ist vom 1. Juli an für die TSV Hannover-Burgdorf aktiv – in der Handball-Bundesliga und wahrscheinlich auch im Europacup. ​"Werde die Daumen drücken" Wobei das kleine Fragezeichen um den internationalen Auftritt Ugalde vor der Stadtrundfahrt umtrieb. „Melsungen hat die Löwen geschlagen?“, fragte er staunend. Daher braucht sein neuer Arbeitgeber immer noch einen Punkt, um den Start im EHF-Pokal perfekt zu machen – am besten am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig (Tui-Arena, 12.30 Uhr). „Ich werde in der Halle live dabei sein und die Daumen drücken“, sagte Ugalde.

Das sind die feststehenden Wechsel bei der TSV Hannover-Burgdorf Flügelspieler Cristian Ugalde kommt vom ungarischen Top-Clup MKB Veszprem. © imago/PanoramiC Recken-Torjäger Casper Mortensen wechselt zum FC Barcelona. © FC Barcelona/twitter Recken-Torwart Malte Semisch wechselt zu den Füchsen Berlin. © Sielski-Press Nationaltorwart Urban Lesjak kommt vom RK Celje. © imago/Eibner Europa Linkshänder Nejc Cehte wechselt von RK Gorenje Velenje nach Hannover. © imago/Eibner Europa

Der Handball-Profi von der Iberischen Halbinsel ist seit Mittwoch in Hannover. Er und seine Familie – Ehefrau Claudia sowie die Söhne Mateo und Lucas – haben eine Wohnung in der List gefunden. „Ein deutsch-spanischer Kindergarten und Schulen sind ganz in der Nähe, das ist perfekt“, sagte Ugalde. Nun gilt es die Sehenswürdigkeiten der neuen Heimat kennenzulernen. Und der Treffpunkt für das Sightseeing war – wie es sich in Hannover gehört – am Ernst-August-Denkmal „unterm Schwanz“. ​Ortega trainierte Ugalde bereits Ugalde erwähnte vor dem Beginn beiläufig: „Im April war fast genauso schönes Wetter.“ Da hatte er sich rund um das Marathon-Wochenende in der Stadt aufgehalten, um den Zweijahresvertrag bei den Recken zu unterschreiben. Das außergewöhnliche Frühjahr in der sonst regenreichen Norddeutschen Tiefebene hat wohl positiv bei der Entscheidungsfindung gewirkt.

Den Anstoß für den Wechsel vom MKB Vesz­prem, dem mehrmaligen Champions-League-Finalisten aus Ungarn, zu den Re­cken gab ein Landsmann, erzählte Ugalde während der Fahrt. „Juan Andreu hat mir Hannover empfohlen“, sagte der Handball-Profi. Andreu war von 2012 bis 2015 als Kreisläufer bei den Recken aktiv gewesen. Der neue Spanier nimmt im hannoverschen Kader auf Linksaußen den Platz von Casper Mortensen ein. Der Däne spielt künftig beim FC Barcelona, das ist der Heimatclub Ugaldes. Und wie klein die Handballwelt ist, zeigt sich an einer weiteren Personalie: Recken-Trainer Carlos Ortega war in Veszprem von 2012 bis 2015 schon Chef seines neuen Linksaußen. ​Ugalde gefällt Hannover Ugalde gefällt es in Hannover. „Nicht zu groß, aber es gibt alles“, sagte er. Bei der Orientierung helfen ihm die Adressen der künftigen Kollegen. „Zoo-Viertel, da wohnt doch Morten Olsen?“, fragte er. In Herrenhausen entdeckte er die Straße, die zum Domizil des Trainers führt. Der nächste Schritt zum Einleben ist geplant – „dreimal pro Woche Deutsch-Unterricht ab Sommer“, erzählte Ugalde, der schon Englisch und Ungarisch („dank der Kollegen in Veszprem“) spricht.

Was für eine Saison die Recken spielen! Hier seht Ihr die besten Bilder: Nach dem Einzug ins Pokalfinale: Die Recken machen Kabinenparty. © Florian Petrow Timo Kastening hebt gegen GWD Minden ab. © Florian Petrow Die Recken bejubeln den Sieg über THW Kiel. © Florian Petrow Mit geballten Fäusten: Recken-Coach Carlos Ortega bejubelt den Sieg gegen THW Kiel. Eine Einheit: Die Recken stehen bei der Siegerehrung zusammen. © Szemkus Timo Kastening und Kai Häfner bejubeln einen Treffer für die Recken. © Sielski In Feierstimmung: Nach dem Sieg über GWD Minden feiern die Recken mit den Fans. © Sielski Burgdorfs Ilija Brozovic trifft gegen die HSG Wetzlar. © Sielski Burgdorfs Morten Olsen wird von Mindens Anton Mansson gehalten. © Petrow Kurz vor Weihnachten durften die Recken einen Sieg über TBV Lemgo bejubeln. Danach schrieben die Handballer reichlich Autogramme für ihre Fans. © Petrow Final Four! Erleichterung pur nach dem Schlusspfiff. Die Recken besiegen Göppingen mit 31:30. © Sielski Nicht zu halten: Kai Häfner setzt sich gegen Kiels Rune Dahmke und Steffen Weinhold durch. © Sielski So sehen Sieger aus! © Petrow Sieger-Selfie: Evgeni Pevnov mit den Recken-Fans. © Petrow Im Zweikampf: Burgdorfs Fabian Böhm (links) und Stuttgarts Samuel Roethlisberger. Zeit für eine neue Heldentat: Die Recken-Fans sind begeistert. © Sielski Einfach nur glücklich: Recken-Geschäftsführer Benjamin Chatton. © Sielski Torgarant: Capser Mortensen trifft gegen Hüttenbergs Torwart Fabian Schomburg. © Petrow Die Recken feiern den Einzug in das Final Four. © Sielski-Press Nach dem Sieg gegen den THW Kiel herrschte in der Recken-Kabine gute Stimmung. © Instagram/Mortensen Timo Kastening zeigt es: Die Recken rocken den Pokal! © Sielski Die Abwehr steht: Kai Häfner und Mait Patrail in Aktion. © imago Das dänische Erfolgsduo: Casper Mortensen und Morten Olsen. © Petrow Burgdorfs Kai Häfner im Anflug. © Petrow Burgdorfer Freudentaumel nach dem Sieg über den THW Kiel. © Petrow Recken-Keeper Malte Semisch nach einer starken Parade gegen den THW Kiel. © Imago Final Four! Sven-Sören Christophersen und Fabian Böhm nach dem Spiel. © Sielski Torge Johannsen jubelt nach seinem Siegtreffer zum 32:30 gegen den SC Magdeburg. © Sielski Morten Olsen bejubelt einen Treffer. © Sielski

Doch auch Hannover zeigte sich gastfreundlich. In der Oststadt war ein Balkon mit der spanischen Flagge geschmückt. „Schaut mal“, sagte Ugalde und zeigte auf das Haus. Es gibt einen kurzen Austausch über deutsch-spanische Sportduelle. Zum Finale der Handball-EM 2016 (17:24 aus iberischer Sicht) sagte er nur: „Ein Desaster“, wünschte sich aber ein WM-Endspiel Deutschland gegen Spanien im Fußball. Zum Schluss genoss Ugalde den Blick von der Rathauskuppel über Hannover. Auf dem Weg nach oben bekam der frühere Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg recht, der einst den Spruch prägte: „Die Hannoveraner sind die Spanier des Nordens.“ Der Aufzugführer wünschte dem neuen Re­cken viel Glück – in perfektem Spanisch.

