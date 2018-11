TSV Hannover-Burgdorf: Der Vertragspoker um Recke Morten Olsen ist eröffnet

Großes Thema am Rande des Spiels der Recken gegen Bietigheim: Morten Olsen. Bleibt er – oder bleibt er nicht? Der Vertrag des dänischen Olympiasiegers und Recken-Spielmachers läuft jedenfalls im Sommer aus.

Kai Häfner krümmt sich nach einem Foul am Boden. © Flo Petrow

Fabian Böhm kommt nicht an Valentin Schmidt vorbei. © Flo Petrow

Fabian Böhm scheitert an Vetle Ronningen. © Flo Petrow

"Er ist der verlängerte Arm des Trainers"

Sportchef Sven-Sören Christophersen hielt sich bedeckt. Er weiß die Olsen-Qualitäten zu schätzen, „er ist der verlängerte Arm des Trainers“. Christophersen verwies auf die kommende WM in Deutschland und Dänemark, bei der sich Olsen sicher noch einmal in den Vordergrund spielen will. Und seinen Preis hochtreiben könnte.