Wieder "Recken"-Jubel im Pokal? Die TSV Hannover-Burgdorf will erneut ins Final Four!

Es ist das wichtigste Spiel der zweiten Jahreshälfte. Gewinnt die TSV Hannover-Burgdorf am Dienstagabend im DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den HC Erlangen, dann hat sie zum zweiten Mal in Folge den Einzug ins Final Four geschafft. „Wir wollen unbedingt nach Hamburg, die Mannschaft ist heiß“, sagt Trainer Carlos Ortega. Liveticker im Sportbuzzer Nur: Die Voraussetzungen sind alles andere als günstig für die „Recken“. Anwurf in der TUI-Arena ist um 19 Uhr, mit dem SPORTBUZZER seid ihr im Liveticker jederzeit auf Ballhöhe. Bis kurz vor Spielbeginn wird unklar sein, welchen Kader der Chefcoach aufbieten kann. „Fabian Böhm hat ein leichtes Lauftraining gemacht, Morten Olsen ist wieder ins Training eingestiegen“, berichtet Ortega. Die beiden Rückraum-Asse fehlten bei den Rhein-Neckar Löwen (23:29). Böhm hatte sich eine Wadenverletzung beim Nationalmannschafts-Lehrgang zugezogen, Olsen litt an einer Bronchitis.

Und auch die Talente, die in den vergangenen Wochen Akzente setzten, schwächeln. „Hannes Feise hat eine Spritze in den ausgekugelten Zeh bekommen. Gott sei Dank ist nichts gebrochen“, sagt Ortega. Dagegen musste Martin Hanne – der 17-Jährige hatte in Mannheim ein bemerkenswertes Bundesliga-Debüt mit fünf Toren gefeiert – den Montag krank im Bett verbringen. Es ist fraglich, ob er rechtzeitig fit wird. Nachwuchs lässt hoffen Die frechen Auftritte von Hanne und auch von Veit Mävers beim deutschen Pokalsieger geben den „Recken“ allerdings Schwung für das Pokalduell. „Sie hatten keine Angst“, lobt der Chefcoach. „Wir haben noch mehr Spieler im Nachwuchs, die es in die Bundesliga schaffen können, auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Das zeigt, welch gute Arbeit Heidmar Felixson und Iker Romero leisten“, ergänzt Ortega.

Bilder vom Halbfinale des DHB-Pokals zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und der HSG Wetzlar

