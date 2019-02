Jetzt im Liveticker: Die TSV Hannover-Burgdorf gegen die Füchse Berlin

Vor dem EHF-Cup-Aufgabe am Sonntag bei Grundfos Tatabanya KC trifft die TSV Hannover-Burgdorf in der heimischen Swiss-Life-Hall auf die Füchse Berlin.

Beide Mannschaften wurden zuletzt von Verletzungssorgen geplagt. Die Berliner reisen mit mit Nationalspielern Silvio Heinevetter, Paul Drux und Fabian Wiede an. Füchse-Abwehrchef Jakov Gojun warnte vor den Recken: "Von der Besetzung her ist das eine richtig gute Mannschaft. Vielleicht der schwerste Gegner in diesem Jahr."