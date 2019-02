Bereit für die Bundesliga: Recken gewinnen Generalprobe mühelos gegen Hamburg

Die TSV Hannover-Burgdorf hat die Generalprobe gegen den HSV Hamburg gewonnen. Ein echter Härtetest war es trotz des am Ende standesgemäßen 34:24 (17:9) Erfolgs gegen den Zweitligisten nicht. Zu viele Profis haben Trainer Carlos Ortega gefehlt, mussten durch Spieler aus dem Reserveteam ersetzt werden. Mit dabei war aber Weltmeister Morten Olsen, den der Coach im zweiten Durchgang schonte.

Obwohl Ortega nur sieben Bundesligaspieler zur Verfügung gestanden haben, legte seine Mannschaft fulminant los. 6:0 hieß es nach acht Minuten vor mehr als 300 Zuschauern in Burgdorf. Ziemer war es, an dem die Hamburger im ersten Durchgang nahezu verzweifelten. „Der hält phänomenal, er hat bestimmt 15 Paraden gezeigt“, sagte der verletzte Lars Lehnhoff in der Halbzeit.

Schrecksekunde für Ugalde

Nach dem Seitenwechsel übernahm Urban Lesjak, der nicht verhindern konnte, dass die Gäste kurzzeitig auf 18:15 (26. Minute) herankamen. Schrecksekunde für die Recken, als sich Cristian Ugalde neun Minuten vor dem Ende an den Oberschenkel griff und ausschied.