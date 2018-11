TSV Hannover-Burgdorf im Europa-Stress: 4000 Kilometer Strecke für die Recken

Das wird der Stresstest für die Recken-Handballer. 4000 Reisekilometer bei drei Auswärtsfahrten müssen sie in der Gruppenphase des EHF-Europapokals zurücklegen. Und alle Reisen – das ergab die gestrige Auslosung in Wien – führen in den Osten und Südosten des Kontinents. RK Nexe Nasice (Kroatien), HC Eurofarm Rabotnik Bitola (Mazedonien) und Grundfos Tatabanya (Ungarn) heißen die Kontrahenten. Wenigstens beginnt das Europa-Abenteuer mit einem Heimspiel gegen Bitola voraussichtlich am 9. Februar.