TSV Hannover-Burgdorf: Kai Häfner will sich und die Recken in Europa belohnen

Jetzt, wo die Sommerpause vorbei ist: Was war Ihr schönstes Urlaubserlebnis?

Das wird Ihnen also nicht zu viel? Immerhin sind Sie am Dienstag auch schon 29 Jahre alt geworden.

Nachdem Sven-Sören Christophersen aufgehört hat, müssen Sie sich fürs Warmmachen einen neuen Einwerfpartner suchen. Haben Sie schon eine Idee, wer das werden könnte?

Nein, aber das hat mich schon beschäftigt. Ich muss erst mal schauen, wer alles frei ist. Weil Smöre nicht mehr dabei ist, brauche ich ja darüber hinaus auch einen neuen Zimmerpartner. Aber das wird sich alles finden. Es geht ja gerade erst wieder los.

Wie ist Ihr erster Eindruck nach dem Auftakttraining mit den Recken?

Ich hab mich gefreut auf die Jungs. Und das sollte auch so sein. Das ist anders als am Saisonende, wenn man schon mal etwas Abstand braucht. Es hat jedenfalls Spaß gemacht. Nun kommt es darauf an, dass wir uns schnell finden.