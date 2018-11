Autsch: 29:36! Defensiv gelingt der TSV Hannover-Burgdorf gegen Melsungen nichts

Das war gar nichts: Die "Recken" haben im fünften Heimspiel der Saison die erste Pleite klassiert. Am Sonntagmittag unterlagen sie vor 5013 Fans in der TUI Arena der MT Melsungen deutlich mit 29:36. Schon zur Pause (15:22) hatte die TSV Hannover-Burgdorf mit sieben Toren hinten gelegen.

Urban Lesjak kam in der ersten Halbzeit auf zwei Paraden, einmal wurde er dabei angeworfen und hart am Kopf getroffen. Der zwischendurch eingewechselte Martin Ziemer hielt in den ersten 30. Minuten keinen einzigen Ball. Aber die Abwehr davor spielte ebenso katastrophal: kein Zugriff, viel zu spät am Gegenspieler, löchrig.

Kurz zuvor hatte Ziemer seine erste Parade des Tages zu verzeichnen. Aber irgendwie war klar: Die "Recken" reißen heute nichts. Auch, weil sie auf ihren zuletzt besten Mann verzichten mussten. Fabian Böhm zog sich am Dienstag im Training eine Ellenbogenverletzung am rechten Wurfarm zu. Böhm fällt ein bis zwei Wochen aus. Für ihn war Patrail extra schnell zurückgekommen - jetzt sind beide kaputt.

EHF-Cup, 3. Runde - Hinspiel am 17. November in der Siwss-Life-Hall gegen Lissabon (19 Uhr). Rückspiel am 24. November um 17 Uhr bei Benfica. © imago/GlobalImagens

„Melsungen hat uns in der ersten Halbzeit überrannt. Wenn du sechs, sieben Tore hinten liegst, musst du auch mal an den Charakter appellieren“, sagte Böhm in der Pause. „Wir kriegen in der Abwehr keinen Zugriff, unsere Torhüter greifen keinen Ball. Ich kann mir das auch nicht erklären.“ Auch in Durchgang zwei wurde es nicht besser.

Lesjak hält sich den Kopf

Bereits nach 47 Minuten kassierten die "Recken" den 30. Gegentreffer zum 24:30. Torwart Lesjak blieb gleich ganz draußen, hielt sich auf der Bank ständig den getroffenen Kopf. Der nächste Patient im ohnehin schon überlaufenen Lazarett.

Am nächsten Sonntag in Lemgo stellt sich das Team wohl von allein auf. Bester Schütze gegen Melsungen war bei seinem Heim-Debüt Kapitän Kai Häfner mit sieben Toren.