Mit TSV Hannover-Burgdorf in Europa, mit Dänemark zuhause: Morten Olsen sucht die Vierfachbelastung

Anzeige

Die Handballprofis der Recken konzentrieren sich auf das Wesentliche – das Training. Diese Botschaft ist Morten Olsens Geste zu entnehmen, mit der er in Richtung der Anlagen in der Sportschule Barsinghausen und der umliegenden Wälder im Deister zeigt. „Sonst ist hier ja nichts“, sagt der 33-jährige Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf. Das verheißt volle Konzentration auf das fünftägige Trainingslager, in dem die Grundlagen für eine besondere Saison gelegt werden.

Recken rackern: TSV Hannover-Burgdorf schwitzt im Trainingslager Barsinghausen Kraftübungen mit elastischen Bändern: Torge Johannsen und Lars Lehnhoff. © Florian Petrow Koordination, Balance, Kraft: Für Kai Häfner und Co. geht es anstrengend zu. © Flo Petrow Der ballführende Domagoj Srsen windet sich um seine Gegner. © Florian Petrow Adiletten an! Taktische Besprechung auf der Beamer-Leinwand für das Team des TSV Hannover Burgdorf. © Florian Petrow Christian Ugalde findet die Lücke und knallt den Ball aufs Tor. © Florian Petrow Trainer Carlos Ortega stimmt die Mannschaft das Training ein. © Florian Petrow Pavel Atmann konzentriert: Mit einer 10 Kilo Scheibe trainiert er Arm-und Bauchmuskulatur, während er seine Körperspannung auf dem Gymnastikball wahren muss. © Flo Petrow Christian Ugalde und Evgeni Pevnov (rechts) dehnen die Brustmuskulatur am Torpfosten. © Flo Petrow Nejc Cehte und Morten Olsen legen die Füße hoch, wenn sie dann mal Pause haben. © Florian Petrow Keeper Urban Lesjak hat seine Hand schneller am Ball, als er selbst hingucken kann. © Florian Petrow Timo Kastening wirft aus spitzem Winkel auf das Tor von Urban Lesjak . © Florian Petrow

Anzeige

​Heim-WM für Olsen das große Highlight Das gilt insbesondere für Leistungsträger wie Olsen. Ihn erwartet nicht nur die schon mehrfach thematisierte Dreifachbelastung mit dem Club in der Meisterschaft, im Pokal und im Europacup. Der Däne hat einen weiteren Höhepunkt im Januar im Blick – die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Bei diesem Turnier hat Olsen einiges mit der dänischen Auswahl vor, die als Olympiasieger 2016 zu den Turnierfavoriten zählt. „Wir spielen Vor- und Hauptrunde in Herning, zum Halbfinale wären wir dann in Hamburg“, sagt der Recken-Regisseur. Es wäre für ihn das erste Turnier mit Unterstützung der heimischen Fans: „2014 bei der EM in Dänemark war ich leider nicht dabei.“ Auch mit den Recken erlebt Olsen eine Premiere auf dem internationalen Parkett: „Ich war dabei, als wir uns 2013 für den EHF-Cup qualifiziert haben. Die Spiele habe ich dann aber nicht mehr mitgemacht.“ Olsen wechselte im Sommer 2013, nach dem sechsten Rang der TSV in der Bundesliga, zum französischen Spitzenverein Saint-Raphael Var Handball. Zwei Jahre später kehrte er nach einem kurzen Zwischenspiel am Arabischen Golf nach Hannover zurück. „Ich bin jetzt die siebte Saison bei den Recken“, sagt Olsen und wundert sich selbst ein bisschen über diese lange Zeit. Als er 2010 erstmals nach Hannover wechselte, waren nur Lars Lehnhoff und Torge Johannsen ebenfalls schon für die TSV am Ball.