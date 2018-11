Dramatische Schlusssekunden: Recken-Krimi mit Happy End für Bietigheim

Die Partie begann dennoch nur mit zehn Minuten Verspätung, sodass die Württemberger sich kaum warmmachen konnten. Doch in der Partie glückte ihnen der Kaltstart: Nach 19 Minuten lagen die Gäste überraschend mit 13:9 in Führung. Die Recken-Abwehr ließ zu viel zu, und im Angriff parierte Domenico Ebner im Gästetor einige aussichtsreiche Würfe – auch weil den Recken die letzte Konsequenz und Präzision fehlte.

Immerhin diente der Zwischenstand als Weckruf. Mit einem energischen Zwischenspurt gingen die Gastgeber mit 14:13 in Führung. Im TSV-Tor hatte Martin Ziemer den Slowenen Urban Lesjak abgelöst. Er rettete einige Male, profitierte aber auch von einer Abwehr, die jetzt energischer zugriff. Dass es zur Pause dennoch nur 14:14 stand, lag an der weiterhin mangelnden Offensiveffizienz. „Uns fehlte die Dynamik, wir haben uns nicht gut gefühlt“, sagte Recken-Coach Carlos Ortega anschließend.

Die Schwaben setzen die Schlusspointe

In der zweiten Hälfte wanderten nicht nur die Blicke von Recken-Coach Carlos Ortega ans Hallendach. Klare Chancen ließen seine Profis aus, Timo Kastening vergab einen Siebenmeter, ilija Brozovic traf aus nächster Distanz den Pfosten, Häfner zielte vorbei, Lars Lehnhoff scheiterte freistehend an Ebner. Dass es mit einem 19:19 in die Schlussviertelstunde ging, lag an der nachlassenden Angriffsgenauigkeit auch auf Bietigheimer Seite. Zudem kassierten die Gäste eine Rote Karte nach einem rüden Foul an Kastening.

Doch Bietigheim ließ sich nicht beirren. Die Recken blieben weiterhin einiges schuldig und so setzten die Schwaben die Schlusspointe.