TSV Hannover-Burgdorf: Europa-Freude statt Liga-Frust

Aktuell läuft es für die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga eher mäßig. Neben vielen Verletzten musste das Team von Trainer Carlos Ortega zuletzt eine bittere Heimpleite gegen Bietigheim einstecken. Höchste Zeit für das nächste Erfolgserlebnis. Am besten Samstagabend im EHF-Cup-Spiel gegen Benfica Lissabon.

Anzeige

In der Ruhe liegt die Kraft. Deshalb brauchten die Recken-Handballer einen tiefen und festen Schlaf, damit es am Samstagabend im EHF-Cup gegen Benfica Lissabon (19 Uhr, Swiss-Life-Hall) klappt. Zur Ruhe kamen Trainer Carlos Ortega und die Spieler nach der bitteren 26:27-Heimniederlage gegen die SG BBM Bietigheim zumindest am Donnerstagabend nicht. Rückraumspieler Böhm äußert sich selbstkritisch „Die Nacht war sehr kurz“, sagte Fabian Böhm. „Wir wussten auch nicht, was los war. Ich selbst bin nicht in meinen Rhythmus gekommen, ich habe nicht die richtige Wurfauswahl getroffen. Das war zu wenig von mir“, ergänzte der 29-Jährige selbstkritisch. Der Rückraumspieler gab aber auch die Parole der Recken für die heutige Partie aus. „Natürlich war das gegen Bietigheim ein Negativerlebnis. Aber es hilft uns ja nicht für Lissabon. Nach zwei Spielen kann der internationale Traum auch schon vorbei sein, dessen muss sich jeder bewusst sein“, sagte der Rückraumspieler.

Bilder der Partie TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM Bietigheim Fabian Böhm scheitert an Vetle Ronningen. © Flo Petrow Kai Häfner im Duell mit Patrick Rentschler. © Flo Petrow Fabian Böhm kommt nicht an Valentin Schmidt vorbei. © Flo Petrow Nimm du, ich hab ihn sicher: Fabian Böhm und Evgeni Pevnov uneinig bei der Balleroberung. © Flo Petrow Gefrustet: Kai Häfner. © Flo Petrow Kein Durchkommen für Kai Häfner. © Flo Petrow Kai Häfner krümmt sich nach einem Foul am Boden. © Flo Petrow Ratlos: Carlos Ortega. © Flo Petrow Kai Häfner scheitert mit seinem letzten Angriff und ermöglicht den Wurf ins leere Tor. © Flo Petrow Frust pur bei allen Recken. © Flo Petrow Bedient nach der Niederlage - der Spieler der Recken. © Flo Petrow Evgeni Pevnov ist enttäuscht. © Flo Petrow Gefrustet: Urban Lesjak. © Flo Petrow Die Bank der Recken. © Flo Petrow Enttäuschung und Ärger nach der Partie. © Flo Petrow

Anzeige

"Spiele mit dem Klub sind etwas ganz Besonderes" Böhm geht in die Europacup-Spiele mit einer besonderen Motivation: „Ich habe bisher noch nie Champions League oder EHF-Cup gespielt“, sagte der gebürtige Potsdamer, der schon mit der deutschen Auswahl auf der internationalen Bühne auftreten durfte. „Nationalmannschaft ist das Höchste“, sagte Böhm. „Doch die Spiele mit dem Klub sind etwas ganz Besonderes. Wir ernten jetzt mit den Recken etwas, auf das wir ein Jahr hingearbeitet haben.“ Auf dem Weg in die europäischen Klubwettbewerbe haben den Recken Geduld und kühle Köpfe geholfen, diese Tugenden halfen, schon verloren geglaubte Ligaspiele noch zu drehen.

Alle Infos zum EHF-Cup-Heimspiel gegen Lissabon Tickets, Prämien und der Gegner: Das müsst Ihr zum Recken-Heimspiel im EHF-Pokal wissen

Recken packen das Bietigheim-Spiel "in die Schublade" Derzeit läuft es aber so wie gegen Bietigheim: Da verlor Kapitän Kai Häfner einen Augenblick zu früh die Ruhe. Seinen Wurf vier Sekunden vor Schluss beim Stand von 26:26 wehrte Gästetorwart Domenico Ebner so schnell ab, dass Mitspieler Christian Schäfer noch den Abpraller aufnehmen und ins leere Recken-Tor versenken konnte. „Es gibt solche Tage, da landet jeder geblockte Ball beim Gegner“, sagte Ortega sarkastisch und ergänzte: „Wir haben das Spiel erst einmal in die Schublade gepackt.“ Der Spanier räumte aber auch ein, dass seiner Mannschaft die „Dynamik“ im Bundesligaspiel gefehlt habe. "Es zählt jedes Tor" Das muss sich gegen die Portugiesen ändern. „Sie sind etwa so stark wie ein deutscher Bundesligist aus der unteren Tabellenhälfte“, warnte Ortega. „Es sind 120 Minuten, wir werden versuchen, in den 60 Minuten in Hannover einen Vorsprung zu erarbeiten. Es zählt jedes Tor.“

TSV Hannover-Burgdorf: Bilder der Saison 2017/18: Nach dem Einzug ins Pokalfinale: Die Recken machen Kabinenparty. © Florian Petrow Timo Kastening hebt gegen GWD Minden ab. © Florian Petrow Die Recken bejubeln den Sieg über THW Kiel. © Florian Petrow Mit geballten Fäusten: Recken-Coach Carlos Ortega bejubelt den Sieg gegen THW Kiel. Eine Einheit: Die Recken stehen bei der Siegerehrung zusammen. © Szemkus Timo Kastening und Kai Häfner bejubeln einen Treffer für die Recken. © Sielski In Feierstimmung: Nach dem Sieg über GWD Minden feiern die Recken mit den Fans. © Sielski Burgdorfs Ilija Brozovic trifft gegen die HSG Wetzlar. © Sielski Burgdorfs Morten Olsen wird von Mindens Anton Mansson gehalten. © Petrow Kurz vor Weihnachten durften die Recken einen Sieg über TBV Lemgo bejubeln. Danach schrieben die Handballer reichlich Autogramme für ihre Fans. © Petrow Final Four! Erleichterung pur nach dem Schlusspfiff. Die Recken besiegen Göppingen mit 31:30. © Sielski Nicht zu halten: Kai Häfner setzt sich gegen Kiels Rune Dahmke und Steffen Weinhold durch. © Sielski So sehen Sieger aus! © Petrow Sieger-Selfie: Evgeni Pevnov mit den Recken-Fans. © Petrow Im Zweikampf: Burgdorfs Fabian Böhm (links) und Stuttgarts Samuel Roethlisberger. Zeit für eine neue Heldentat: Die Recken-Fans sind begeistert. © Sielski Einfach nur glücklich: Recken-Geschäftsführer Benjamin Chatton. © Sielski Torgarant: Capser Mortensen trifft gegen Hüttenbergs Torwart Fabian Schomburg. © Petrow Die Recken feiern den Einzug in das Final Four. © Sielski-Press Nach dem Sieg gegen den THW Kiel herrschte in der Recken-Kabine gute Stimmung. © Instagram/Mortensen Timo Kastening zeigt es: Die Recken rocken den Pokal! © Sielski Die Abwehr steht: Kai Häfner und Mait Patrail in Aktion. © imago Das dänische Erfolgsduo: Casper Mortensen und Morten Olsen. © Petrow Burgdorfs Kai Häfner im Anflug. © Petrow Burgdorfer Freudentaumel nach dem Sieg über den THW Kiel. © Petrow Recken-Keeper Malte Semisch nach einer starken Parade gegen den THW Kiel. © Imago Final Four! Sven-Sören Christophersen und Fabian Böhm nach dem Spiel. © Sielski Torge Johannsen jubelt nach seinem Siegtreffer zum 32:30 gegen den SC Magdeburg. © Sielski Morten Olsen bejubelt einen Treffer. © Sielski