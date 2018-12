Recken wollen wieder abheben: Gelingt bei der HSG Wetzlar die Wende? 

Doch auch wenn niemand im hannoverschen Lager es offen ausspricht: Die TSV Hannover-Burgdorf braucht nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga aus den letzten vier Spielen dieses Jahres dringend Punkte, am besten schon am Sonntag (16 Uhr) bei der HSG Wetzlar. Als Tabellenzehnter mit zwölf Zählern aus 15 Partien bewegen sich die Recken gerade noch im Rahmen des offiziellen Saisonziels (Top 10). An die Vorstellungen in der Vorsaison, darunter auch ein fulminanter 24:19-Halbfinalsieg im Pokal gegen Wetzlar, können die Hannoveraner allerdings nicht anknüpfen – derzeit sind die Abstiegsränge in der Liga (sechs Punkte Differenz) näher als die Europacupränge (elf Zähler).

„Wenn eine Schwäche bei der Mannschaft auszumachen ist, dann vielleicht im Positionsangriff“

Der Pokalerfolg über Wetzlar bietet allerdings eine trügerische Reminiszenz: Die bisherige Bundesliga-Bilanz der Hannoveraner in Hessen (ein Sieg, aber acht Niederlagen) ist eher entmutigend. Die HSG (13. mit zehn Punkten) war von vielen Experten weiter vorn erwartet worden, sie ließ aber zuletzt mit einem klaren Erfolg über Ludwigshafen (30:19) und einer hauchdünnen Niederlage bei den verlustpunktfreien Flensburgern (29:30) aufhorchen und kann mit einem Sieg am Sonntag an den Recken vorbeiziehen. „Wetzlar spielt eine sehr gute 6:0-Abwehr“, sagte Ortega, „wenn eine Schwäche bei der Mannschaft auszumachen ist, dann vielleicht im Positionsangriff.“

Morten Olsen und Martin Ziemer erkältet

Der spanische Trainer der TSV rechnet damit, dass er in Mittelhessen dieselbe Mannschaft wie gegen den THW Kiel aufbieten kann. Torge Johannsen und Pavel Atman stehen noch nicht vor einem Comeback, zudem waren Martin Ziemer und Morten Olsen im Training durch Erkältungen beeinträchtigt. „Ich hoffe, dass beide am Sonntag spielen können“, sagte Ortega. Gerade ein Ausfall von Olsen würde die Hannoveraner hart treffen, weil im Rückraum neben Atman auch Mait Patrail langzeitverletzt ist. Allerdings hatte auch der Gegner Personalprobleme. Wetzlar musste in Flensburg fünf Verletzte ersetzen, darunter Spielmacher Filip Mirkulovski, der in der Saison 2014/ 2015 bei der TSV Hannover-Burgdorf aktiv war.