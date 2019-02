Auftakt geglückt! Recken schlagen Rabotnik zum Start in die Gruppenphase mit 24:21

Das war ein Europacup-Abend ganz nach dem Geschmack der 3514 Zuschauer in der Swiss Life Hall. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann ihr erstes Gruppenspiel im EHF-Cup gegen den HC Eurofarm Rabotnik mit 24:21 (16:14). Es war ein nicht immer hochklassiges, aber durchweg spannendes Duell, in dem sich die Recken verdientermaßen behaupteten und nach dem Abpfiff feiern ließen.

Recken unter Zugzwang

Die Partie hatte schon vor dem Anpfiff eine wegweisende Bedeutung für die EHF-Cup-Reise beider Mannschaften erhalten. Im Duell der Konkurrenz in der Gruppe B setzte sich der RK Nexe/Kroatien mit 28:27 bei Grundfos Tatabanya durch. Damit untermauerte Nexe seine Anwartschaft auf den Gruppensieg. Die Recken mussten also ebenfalls punkten, um nicht von Beginn an hinterherzulaufen.