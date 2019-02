Recken in Ungarn angekommen, Böhm feiert bereits den ersten Sieg

Cristian Ugalde hat beim Landeanflug auf Wien die Faust geballt und leise gejubelt. Der Linksaußen der Handball-Recken hat das erste Erfolgserlebnis gehabt an diesem EHF-Cup-Wochenende. Allerdings war es nur ein Tor beim Fußball. Beim Zocken hatte der schnelle Spanier bei FIFA 19 gegen Nationalspieler Fabian Böhm ein Tor geschossen. Doch der Rückraum-Routinier schlug prompt zurück und drehte noch das Blatt. So lief die gesamte Anreise der TSV Hannover-Burgdorf am Samstag nach Ungarn. Nämlich überaus entspannt. Von Wien aus ging es per Bus ohne Stau in rund anderthalb Stunden nach Györ bei Budapest. Hier treffen die Recken am Sonntag (13 Uhr) im dritten Gruppenspiel auf Grundfos Tatabánya. In dieser Partie geht es um viel.