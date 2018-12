"Ihn zu Hause zu lassen, wäre fahrlässig": Recken-Kapitän Häfner vor WM-Aus

Nach langwieriger Bauchmuskelverletzung zum Saisonbeginn ist er zwar wieder voll da, doch Prokop plant für die WM ohne ihn. Im 16er-Kader für das Länderspiel am Mittwoch um 19 Uhr in Rostock gegen Polen fehlt Häfner. Fällt im rechten Rückraum kein Spieler mehr aus, dürfte der Kapitän der TSV Hannover-Burgdorf auch im Januar nur zuschauen. „Das habe ich mir anders erhofft, das war natürlich keine schöne Nachricht“, sagt Häfner.

Den einen Re­cken lobt Handball-Bundestrainer Christian Prokop als „absoluten Krieger“, mit dem anderen will er offenbar nicht in die Schlacht ziehen. Während Fabian Böhm bei der Heim-Weltmeisterschaft in einem Monat gesetzt ist, hat Kai Häfner all sein Kampfgeist nichts genützt.

Dem Europameister und Olympia-Dritten von 2016 zieht Prokop im rechten Rückraum Steffen Wienhold (THW Kiel) und den 21-jährigen Franz Semper (SC Leipzig) vor – das ist die eigentliche Überraschung. Semper spielt allerdings eine prima Saison in Leipzig, wo Prokop vier Jahre (2013 bis 2017) Coach war und als sein Förderer gilt. „Einen so spiel- und schussstarken Mann wie Kai zu Hause zu lassen, wäre fahrlässig“, betont Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken.

Häfner nach Verletzungspause wieder zurück

„Von der Leistung her müsste Kai dabei sein, einer wie er kann in der Nationalmannschaft immer den Ausschlag geben. Aber man weiß natürlich nicht, was der Trainer für Pläne hat“, sagt Recke Timo Kastening, der ebenfalls nicht nominiert worden ist. Der 23-jährige Rechtsaußen gehört nicht einmal zu den 28 Mann, aus denen Prokop bis zur Endrunde wählen muss.

Wegen seiner Verletzungspause von mehr als drei Monaten verpasste Häfner den Saisonbeginn und wurde schmerzlich vermisst. Die Recken schonten ihn und wollten trotz der Probleme in der Bundesliga kein vorschnelles Comeback riskieren – eben um die WM-Teilnahme nicht zu gefährden. „Ich bin zufrieden, bin sehr gut zurückgekommen“, so Häfner.

Aber das war wohl nicht gut genug. Die Entscheidung hat ihm der Bundestrainer vorab am Telefon mitgeteilt, der Recke will dazu nichts sagen. „Da kann man nichts machen, das ist eben Sport. Ich kann nur im Verein weiter Gas geben“, betont Häfner und fügt hinzu: „Bis zur WM ist es noch ein bisschen hin. Wer weiß, was noch passiert.“