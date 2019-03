Recken-Meinung: TSV Hannover-Burgdorf scheitert an sich selbst 

In dieser Saison hätte man der Mannschaft von Trainer Carlos Ortega sogar wesentlich mehr als die Gruppenphase zugetraut. Um so krachender scheiterte auch dieses TSV-Team – weniger an den Gegnern, sondern viel mehr an sich selbst und den großen Erwartungen.

Pokal-Final-Four die letzte Hoffnung

Wenn nicht noch ein unrealistisches Punktewunder passiert, bleibt den Recken in dieser Saison nur noch das Pokal-Final-Four in Hamburg in einem Monat. An guten Tagen hat Hannover das Potenzial, jeden zu schlagen. Wenn sie so auftreten wie gegen Tatabanya, werden sie aber auch im Pokal krachend scheitern.

Die bittere Erkenntnis seit gestern: Europa können die Recken irgendwie nicht.