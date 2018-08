TSV Hannover-Burgdorf schwitzt mit 300 Fans beim öffentlichen Training (mit Galerie!)

Über 30 Grad Außentemperatur - und in der Halle war es noch wärmer. Die TSV Hannover-Burgdorf kam beim öffentlichen Training mächtig ins Schwitzen. Trotz der Hitze waren 300 Fans gekommen, die mit Autogrammen und Selfies für ihre Leidensfähigkeit belohnt wurden.

Anzeige

Eine kleine, frische Brise wäre schön gewesen. Stattdessen wehte der Duft von Grill und Bratwurst in die Gudrun-Pausewang-Halle. Eine große Verlockung für die Recken-Profis, die am Nachmittag in ihrer alten Heimat Burgdorf ein öffentliches Training abhielten. Draußen Rekordwerte um die 38 Grad, drinnen gefühlt mehr als 40 bei hoher Luftfeuchtigkeit und Männerschweiß. Die Halle glich einer gigantischen Sauna.

Das sind die Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf in Burgdorf. Martin Ziemer und Kai Häffner klatschen sich ab. © Debbie Jayne Kinsey Die Spieler der TSV Hannover-Burgdorf geben den Fans in Burgdorf Autogramme. © Debbie Jayne Kinsey Trainer Carlos Ortega gibt seinen Spielern den Plan vor. © Debbie Jayne Kinsey Drei Spieler der TSV Hannover-Burgdorf auf der Bank beim öffentlichen Training. © Debbie Jayne Kinsey Kräftigungsübungen beim öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Kai Häffner (TSV Hannover-Burgdorf) muss sich im Training dem Zweikampf stellen. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Torwart Lesjak (TSV Hannover-Burgdorf) macht sich warm. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Die Fans Torge (links) und Finja Stelter mit Recken-Keeper Martin Ziemer. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Fan Lilli Brandes mit Lars Ziemer. © Debbie Jayne Kinsey Die Fans nutzen die Chance für Fotos. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Bilder vom öffentlichen Training der TSV Hannover-Burgdorf. © Debbie Jayne Kinsey Torwart Lesjak (TSV Hannover-Burgdorf) posiert mit ein paar Fans. © Debbie Jayne Kinsey

Anzeige

​Fans haben hohe Erwartungen ans Team Trainer Carlos Ortega schonte die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf keineswegs, er zog 95 Minuten knallhart durch. Etwa 300 Recken-Fans schwitzten auf der Tribüne mit. Rike Baumeister (10), Finja Sophie Don (11) und Jalina Schliephake (11) warteten schon ungeduldig am Geländer der Tribüne mit ihren Recken-Postern in der Hand auf spätere Autogramme. Kurz zuvor hatten sie selber beim Training der weiblichen TSV-D-Jugend in dieser Halle geschwitzt. Jetzt schauen sie besonders den Torhütern Martin Ziemer und Urban Lesjak auf die Finger – und „auf die langen Klamotten der beiden, wir würden uns totschwitzen“, sagen die drei einstimmig und rollen mit den Augen. Auf dem obersten Rang haben es sich Horst Meyer (69) und Karl-Heinz Hörstgen (71) bequem gemacht. „Sehr abwechslungsreich“ finden die beiden Laatzener Dauerkarteninhaber das Training. Sie sind das erste Mal bei einer öffentlichen Einheit dabei. „Eine sehr gute Sache, so hat man mal einen ganz anderen Einblick, lernt die Neuen besser kennen und kann den Trainer besser beobachten“, sagen sie. Die Erwartungen ans Team sind hoch. „Mit etwas Glück können sie es ins Final-Four des EHF-Cup schaffen“, glaubt Meyer. Und Hörstgen ist sich ganz sicher: „In der Liga schneiden die Recken nicht schlechter als Platz sechs ab.“