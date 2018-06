Nach Rekord-Saison: So geht es weiter für die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf

Rekord-Heimbilanz, Rekord-Punkteausbeute, beste Platzierung seit 2013, Vize-Pokalsieger, EHF-Cup-Qualifikation, obendrein den besten Torschützen der Liga – diese Recken-Saison geht in die Geschichte ein. Wir blicken zurück und schauen voraus.

Die Heimstärke: Der Umzug in die Tui-Arena hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hannover ist zu Hause eine Macht. Auch die alte Spielstätte Swiss-Life-Hall wurde noch genutzt. Fünf Partien fanden dort statt. Die Recken stellten mit 31:3 Punkten aus 17 Heimspielen (13 davon in der Tui-Arena) einen Heimrekord auf. Nur gegen die Rhein-Neckar Löwen gab’s eine Pleite. Insgesamt kamen 90 774 Zuschauer, im Schnitt mehr als 5300 pro Partie – auch das ist eine Bestmarke. In der kommenden Saison soll die Aufteilung bleiben: 13 Spiele in der Tui-Arena, fünf in der Swiss-Life-Hall.

Die Gesamtbilanz: Einzug ins Final Four, Vize-Pokalsieger, Platz sechs in der Liga, EHF-Cup-Teilnahme, zwischendurch sogar einige Zeit auf Platz eins und auf Champions-League-Kurs – die Saison war bis auf eine Schwächephase zu Frühjahrsbeginn für die Recken nach der fürchterlichen Rückrunde der vergangenen Spielzeit ein einziger Traum. 47:21 Punkte bedeuten am Ende die beste Punkteausbeute seit dem Bundesliga-Aufstieg 2009. Einen Zähler besser als 2013, als sich die Recken erstmals für den EHF-Pokal qualifizieren konnten.