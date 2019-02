TSV Hannover-Burgdorf: Recken siegen knapp bei Eulen Ludwigshafen

Sie haben Evgeni Pevnov noch festgehalten, die beiden Gegner von den Eulen Ludwigshafen. So fiel der Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf zumindest nicht hin, als er einen Schlag aufs Knie bekommen hatte. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Recke schrie auf und humpelte wenig später vom Feld. Wie Pevnov kam Hannover beim Schlusslicht jedoch mit dem Schrecken davon. Die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega gewann beim Schlusslicht mit 27:25 (15:15). „Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hat den Kampf angenommen gegen einen Gegner, der alles in die Waagschale geworfen hat“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen.

Nach dem Wechsel stand Pevnov wieder auf dem Feld, die Gäste gerieten erstmals in Rückstand. Kastening glich per Siebenmeter aus, traf obendrein mit einem Strafwurf zum 17:16 und erhöhte nach einem Gegenstoß sogar. Die Eulen versuchten es nun bisweilen mit einer 5:1-Abwehr, konzentrierten sich auf den starken Häfner und glichen wieder zum 18:18 aus. Bei seinem Tor zum 19:18 wurde Kreisläufer Ilija Brozovic fast das Trikot vom Leib gerissen, das war sinnbildlich für diese Partie. Es war ein Kraftakt, eine Zerreißprobe.

Was dem einen seine Eule...

Dann scheiterte Häfner und es wurde dramatisch. Im finalen Angriff in der Schlussminute hielt Ziemer glänzend gegen den freien Frederic Stüber, Brozovic bekam aber für sein vorangegangenes Foul eine Zwei-Minuten-Strafe. Die Gäste erhielten zum Entsetzen der Eulen-Fans Ballbesitz und brachten die restliche halbe Minute in Unterzahl über die Zeit. In der Schlusssekunde gab es sogar noch Siebenmeter, weil ein Ludwigshafener bei einer Aktion gegen Pevnov durch den Kreis gelaufen war. Kastening verwandelte. „Wir mussten viel arbeiten für die Tore. Wir konnten uns zwar nicht absetzen, haben das aber gut gemacht“, so Christophersen.

Was dem einen seine Eule, ist dem anderen seine Nachtigall: Während es für Ludwigshafen im Tabellenkeller immer düsterer wird, orientieren sich die Recken weiter nach oben.