TSV Hannover-Burgdorf: "Recken"-Talent Hannes Feise auf dem Sprung

Hannover Hannes Feise kündigt an, worum es für die Recken im Handball-Bundesligaspiel am Sonntag (16 Uhr) bei der HSG Wetzlar geht. „Wir müssen auswärts 100 Prozent geben, vielleicht sogar mehr, um zu Punkten zu kommen“, sagte der 22-Jährige, „wir müssen alles in die Waagschale werfen.“

Ein Sprung ins eiskalte Wasser

Feise zählt gemeinsam mit Veit Mävers (18), Vincent Büchner, Joshua Thiele, Jonas Wilde (alle 20) und Jannes Krone (21) zum Erweiterungskader der TSV Hannover-Burgdorf. Dieser umfasst sechs Talente, die regelmäßig mit den Profis trainieren, hauptsächlich aber in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga Spielpraxis sammeln. Ein sofortiges Aufrücken in die Bundesliga gleicht einem Sprung ins eiskalte Wasser. „Der Unterschied von der 3. zur 1. Liga ist doch deutlich – körperlich, spielerisch und taktisch“, sagt Feise.