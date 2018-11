Recken-Training in Lissabon, Trainer Ortega: "Müssen und werden auf Sieg spielen"

Um 17.46 Uhr betraten die Handball-Recken die Benfica-Halle. Später als geplant. Der Abflug in Hannover war noch planmäßig, der Weiterflug auf dem Frankfurter Rollfeld verzögerte sich jedoch, weil es keine Starterlaubnis gab. In Lissabon gelandet, hockten die Recken eine weitere Viertelstunde auf dem Rollfeld, weil das entsprechende Gate nicht frei war.

Kleine Entschädigung: Die Chefstewardess wünschte den Recken übers Mikro alles Gute für das EHF-Cup-Rückspiel heute gegen Benfica. Das Hinspiel hatten die Recken mit 41:36 gewonnen. Sie könnten sich also am Sonnabend eine Viertore-Niederlage leisten. Aber darauf will es niemand ankommen lassen. „Wir müssen und werden auf Sieg spielen“, macht Trainer Carlos Ortega klar.