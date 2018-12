TSV Hannover-Burgdorf: "WM-Traum fängt an zu leben" - Fabian Böhm ist optimistisch

Sie kennen das Hotel Fuchsbachtal in Barsinghausen durch die Recken-Trainingslager. Wie war es jetzt mit der Nationalmannschaft? Sehr gut. Ich hatte natürlich auch eine kurze Anreise und konnte mal eben in nur 25 Minuten von zu Hause anreisen. Das war sehr angenehm. Schön, dass der Lehrgang hier so um die Ecke war. Auch dass wir dazu am Freitag noch ein Länderspiel in Hannover haben. Sie haben das Zimmer mit Martin Strobl geteilt, wie war das? Sie kennen sich ja aus Balinger Zeiten. Super. Unkompliziert. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Er ist ein guter Kontrast zu mir. Ich bin der, der ein bisschen mehr erzählt, er ist der Ruhepol in unserem Zimmer. Die Kombination passt. Sind Sie so eine Plaudertasche? Das nicht. Aber im Gegensatz zu ihm schon. Er ist sehr ruhig, ich muss dann die Gesprächs-Themen manchmal suchen. Dann taut er auch auf, und es ist sehr witzig mit ihm.

Montag und Dienstag haben Sie frei. Noch was geplant über Silvester mit der Familie? Meine Frau Katharina muss leider arbeiten, auch an Silvester. Ich werde also zwei Tage mit meinem Sohn Otto verbringen. Ist in den drei Tagen im Fuchsbachtal so etwas wie ein „Geist von Barsinghausen“ entstanden? Die Stimmung ist super, sehr positiv. Dazu kommt die Vorfreude. Der WM-Traum fängt jetzt hier an zu leben. Insofern kann man schon von einem Geist von Barsinghausen sprechen. Wie groß sehen Sie ihre Chancen, dass für Sie der Traum in Erfüllung geht? Der Konkurrenzkampf auf ihrer Position im linken Rückraum ist ja groß... Schwer zu sagen, aber ich rechne mir natürlich Chancen aus. Ich war bei den letzten Maßnahmen dabei und habe ein gutes Gefühl. Es wird sich in den kommenden Trainingseinheiten und in den Testspielen zeigen, wie der Trainer sich entscheidet. Er sucht auf jeden Fall das Gespräch mit mir. Er vertraut mir. Und er gibt mir dadurch eine gewisse Sicherheit. Ich denke, dass ich eine Rolle in der Mannschaft habe. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dabei bin. Wenn nicht, unterstütze ich das Team trotzdem. Ich habe keine Drucksituation. Ich spiele einfach meinen Handball.

Wie ist das Verhältnis zu den Konkurrenten wie Paul Drux oder Steffen Fäth? Positiv. Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Jeder will spielen, jeder will sich zeigen. Trotzdem unterstützt man sich gegenseitig, klatscht ab, wenn der andere eine gute Aktion hatte. Wir sind eine sehr homogene Truppe. Kann die Truppe den WM-Titel holen? Sie hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Wir spielen zu Hause, das ist schon ein sehr großer Vorteil. Die sportliche Qualität ist da. Aber es gibt viele Nationen, die auf Augenhöhe sind. Das hat man auch bei der letzten EM gesehen. Am Ende war es für Deutschland ein Spiel, ein Sieg, der gefehlt hat, um im Halbfinale zu sein und um Medaillen zu spielen. Verkauft wurde es aber, als wäre es ein verkorkstes Turnier gewesen, bei dem nichts stimmte. Das ist natürlich Humbug. Es ist sehr eng an der Weltspitze, und ich zähle Deutschland auf jeden Fall dazu. Der Bundestrainer stand nach dem letzten Turnier, seinem ersten, unter massiver Kritik, musste um seinen Job bangen. Er selber sagte, dass er das Vertrauen in die Spieler zurückgewinnen müsse. Haben Sie das Gefühl, dass da noch irgendwas nachhängt von Anfang 2018? Das Gefühl habe ich nicht. Das ist gar kein Thema mehr. Alle sind in großer Vorfreude auf die WM. Alle wissen, dass wir an einem Strang ziehen müssen. Zwischen Mannschaft und Trainer besteht meinem Gefühl nach vollstes Vertrauen.