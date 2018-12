"Wollen uns zurück nach oben arbeiten": Legen die "Recken" damit gegen Göppingen los?

„Es hat keinen Sinn, große Töne zu spucken. Wir wollen einfach wieder in Fahrt kommen.“ Kai Häfner, Kapitän der "Recken", gibt sich zurückhaltend vor der wichtigen Partie am Sonntag um 16 Uhr in der Tui-Arena ge­gen Frisch Auf Göppingen. Schließlich läuft es für die TSV Hannover-Burgdorf bisher in der Bundesliga ja auch bescheiden. „Aber zuletzt waren wir im Pokal gut im Fluss, da hat viel wieder so geklappt wie in der letzten Saison. Nun wollen wir uns zurück nach oben arbeiten“, betont Häfner.

"Das gibt Selbstvertrauen für die Liga"

Zwei freie Tage haben die Recken nach dem Einzug in die Pokalendrunde (33:29 gegen den HC Erlangen) bekommen. Die haben sie sich die Spieler verdient, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen: „Immerhin hatten sie eine hohe Drucksituation und haben sie be­standen. Das gibt Selbstvertrauen für die Liga.“